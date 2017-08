Publikuj Bezpłatne Ogłoszenia Lokalne na Kolumna24



Dlaczego warto dodać ogłoszenie na Kolumna24? Każde opublikowane ogłoszenie będzie promowane na naszych stronach bezpłatnie. W dodatku za dodanie oferty nic nie musisz płacić! Nasza strona informacyjna jest młodym serwisem, która każdego dnia zyskuje nowych czytelników przez co Twoja oferta dociera do wielu odbiorców.

Ogłoszenia są także sposobem nie tylko na sprzedaż dowolnej rzeczy ale także doskonałym rozwiązaniem na promocję Twojej firmy i jej usług. Z ogólnodostępnych wyników badań publikowanych w internecie jasno wyłania się obraz zobojętnienia użytkowników na wszelkiego rodzaju kampanie banerowe oraz reklamy kontekstowe wyświetlane w boksach. Użytkownicy przyzwyczaili się do tych form reklamy i prawie ich nie zauważają. Dzisiaj aby zainteresować użytkownika trzeba się postarać i przygotować wartościowy przekaz a takim na pewno będzie ciekawy artykuł tematyczny czy właśnie ogłoszenie. Trzeba dodać, że wielu użytkowników stosuje wszelkiego rodzaju wtyczki blokujące wyświetlanie reklam banerowych i kontekstowych przez co spada ich oglądalność. Jeśli chcesz zostać zauważony w internecie zacznij już teraz tworzyć wartościowe ogłoszenia, które przyciągną Twoich klientów.

Dodawanie darmowego ogłoszenia w serwisie informacyjnym Kolumna24 to przede wszystkim przygotowanie odpowiedniej treści a także ciekawych zdjęć produktu, tak aby oferta wyróżniała się z pośród innych. Każde ogłoszenie, które ma faktycznie zainteresować potencjalnego odbiorcę powinno posiadać dużą objętościowo treść a na dodatek powinno być interesujące. Dlaczego?

Ma to dwie korzyści! Po pierwsze osoba, która będzie czytała ogłoszenie dowie się wszystkiego o danym produkcie w ofercie z Twojego ogłoszenia. Jeśli sprzedajesz jakąś rzecz opisz ją szczegółowo i dodaj parametry techniczne jeśli takie posiada. Aby wzbogacić treść ogłoszenia możesz dodać sposób użycia, wykorzystania danego przedmiotu w życiu codziennym jeśli jest to niezbędne. Dodaj także sposób w jaki przekażesz daną rzecz kupującemu. Czy będzie to przesyłka czy odbiór osobisty. Drugą korzyścią tak bogatej i wartościowej treści w darmowych ogłoszeniach jest widoczność w wyszukiwarkach a szczególnie w wyszukiwarce Google. Jeśli będziesz przekopiowywał tą samą treść ogłoszenia w wielu serwisach, w pewnym momencie zostanie ona potraktowana jako duplikat i przestanie być widoczna w wynikach wyszukiwania. Natomiast treści unikalne, wartościowe i bogate w treść będą osiągały wyższe pozycje a co za tym idzie także będą częściej czytane przez użytkowników. A przecież na tym Ci tak naprawdę zależy?!

Mimo dodania darmowego ogłoszenia w serwisie informacyjnym Kolumna24 warto promować je także na innych serwisach społecznościowych poprzez udostępnianie linka do podstrony z treścią oferty. Profile społecznościowe w takich serwisach jak Facebook, Google+, Twitter, YouTube czy Instagram to nie tylko zabawa w wolnym czasie ale doskonałe narzędzie na komunikację z naszymi dotychczasowymi klientami a także miejsce, które może być naszą bezpłatną ścianą reklamową.