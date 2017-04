Wybory Samorządowe 2018: promuj swoją kandydaturę na radnego, wójta, burmistrza czy prezydenta miasta na blogu Kolumna24



O ile w wyborach do Sejmu i Senatu czy prezydenckich zwykle nie ma problemu aby dowiedzieć się szczegółowych informacji o kandydacie o tyle wybory samorządowe są większą niewiadomą. Zazwyczaj na listach mamy mniej znane osoby a nie rzadko bardzo zaangażowane w prace w swoim regionie dla mieszkańców. W związku z tym postanowiliśmy uruchomić autorską platformę blogową dla kandydatów, dzięki której każdy może publikować własne artykuły o różnych wydarzeniach i własnych artykułach. Chcemy aby miejsce to stało się otwartym panelem dyskusji pomiędzy wyborcami a kandydatami.

W ostatnim czasie w serwisie informacyjnym wprowadzonych zostało wiele zmian i dodane zostały nowe treści. Z ważniejszych aktualizacji należy wymienić podział wiadomości na regiony i udostępnienie 10 dniowej prognozy pogody dla wybranych miast województwa łódzkiego - Łódź, Łask, Zelów i Dobroń. Wiemy, że dostęp do najnowszych wiadomości lokalnych jest bardzo ważny, dlatego rozwijamy także inne narzędzia. Jednym z nich jest również otwarte dla wszystkich narzędzie do tworzenia własnych relacji na żywo. Każdy zarejestrowany użytkownik może publikować wiadomości z dowolnego wydarzenia w postaci tekstu oraz zdjęć. Zostało ono odpowiednio przystosowane do łatwego znalezienia w wyszukiwarce Google.

Kolumna24 jest regionalnym serwisem informacyjnym dla mieszkańców Łodzi i okolicznych miejscowości. W ramach serwisu udostępnione zostały także artykuły tematyczne w różnych kategoriach w formie poradników. Oprócz własnego bloga, każdy czytelnik może prowadzić relację na żywo z dowolnego wydarzenia organizowanego lokalnie.