Relacja na żywo z Turnieju Piłki Nożnej w Bełchatowie



Łącznie w Turnieju Trojanka Cup weźmie udział aż 19 zespołów, które będą rozgrywały swoje mecze w dniach 28-29 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 13 w Bełchatowie. Bezpośrednio z całego wydarzenia będzie prowadzona relacja live aby każdy mógł na bieżąco śledzić wyniki i dopingować poszczególnym drużynom. W związku z tym, specjalnie z tej okazji została przygotowana specjalna podstrona w serwisie informacyjnym Kolumna24, na której będą publikowane komentarze, wyniki, zdjęcia oraz informacje o poszczególnych drużynach.



Relacja Live będzie prowadzona na stronie:

http://kolumna24.pl/live/trojanka-cup-belchatow-1.html



Zachęcamy do udostępniania powyższego linku na własnej stronie internetowej czy profilach społecznościowych aby osoby, które nie będą mogły się zjawić w Bełchatowie w dniach 28-29 stycznia mogły śledzić wyniki na żywo. Ponadto został przygotowany specjalny moduł dla Wydawców, którzy chcieliby bezpośrednio udostępnić relację na swojej stronie internetowej. Wystarczy w dowolnym jej miejscu wstawić poniższy kod HTML. Moduł ten został tak zaprojektowany, że bez przeszkód dostosuje się do dowolnego urządzenia i będzie odświeżana automatycznie co 1 minutę.



Kod HTML:



<object data="http://kolumna24.pl/object/1.html" type="text/html" width="100%" height="600">

Jeśli twoja przeglądarka nie akceptuje polecenia Object, wczytaj <a href="http://kolumna24.pl/live/trojanka-cup-belchatow-1.html">Relacja Live</a>

</object>



Do artykułu został także dołączony plakat promujący Turniej Trojanka Cup w Bełchatowie w dwóch formatach - plik PDF oraz plik graficzny PNG do udostępniania na państwa stronach internetowych oraz profilach społecznościowych.