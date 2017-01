Wdrożenie nowych rozwiązań w ramach serwisu informacyjnego Kolumna24

Rozwój serwisów informacyjnych za sprawą posunięć gigantów wyszukiwarkowych, wymusił na wydawcach treści ciągłe dążenie do zminimalizowania objętości serwisów i dostosowania ich do urządzeń przenośnych. Kolumna24 jako regionalny serwis informacyjny przeszedł gruntowne zmiany polagające na zmniejszeniu objętości kodu a przez to na szybsze ładowanie treści w przeglądarce internetowej. Priorytetem było wdrożenie takiej szaty graficznej aby przeglądanie artykułów na urządzeniach przenośnych nie sprawiało problemów.



Ze względu, że celem przewodnim jest rozwój społeczności czytelników w ramach serwisu informacyjnego Kolumna24, kolejnym celem w rozwoju naszej strony internetowej będzie wdrożenie autorskiej platformy blogowej. Dzięki temu użytkownicy będą mogli publikować własne artykuły z ich opiniami na wybrane tematy. Najciekawsze artykuły w opinii naszych czytelników będą promowane na stronie głównej serwisu internetowego.



Na obecnym etapie prac zostały przygotowane pierwsze wersje platformy blogowej, które w najbliższym czasie zostaną udostępnione szerokiej społeczności. Dzięki własnej autorskiej platformie blogowej liczymy na to, że nasz serwis stanie się jeszcze bardziej opiniotwórczy i stanie się wyróżnikiem w gronie regionalnych serwisów informacyjnych.



Kolumna24 to regionalny serwis informacyjny stworzony dla mieszkańców województwa łódzkiego a w szczególności Łodzi i okolic. Ponadto na naszej stronie publikowane są najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata. Naszym celem jest stworzenie autorskiej platformy blogowej, na której czytelnicy będą mogli wyrażać własne opinie w odniesieniu do aktualnych wydarzeń.